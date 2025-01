Software per assistenti alle riunioni AI - App più popolari - Arabia Saudita

Krisp

Krisp è un'applicazione intelligente progettata per migliorare l'efficienza e la chiarezza delle riunioni e delle chiamate online. Principalmente, utilizza l’intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore, eliminando efficacemente i rumori di fondo, le voci e gli echi durante le interazioni online. Questa funzionalità garantisce una comunicazione chiara e di alta qualità in vari contesti, dalle conversazioni individuali alle riunioni di gruppo e ai call center. Oltre alla cancellazione del rumore, Krisp offre anche trascrizioni delle riunioni in tempo reale, che migliorano l'accessibilità e aiutano a conservare i registri. Inoltre, possiede la capacità di generare appunti e riepiloghi concisi delle riunioni, fungendo efficacemente da assistente alle riunioni basato sull'intelligenza artificiale. Un'altra caratteristica degna di nota è la funzionalità di registrazione delle riunioni di Krisp, che registra automaticamente le riunioni virtuali su tutte le app di comunicazione. Specificamente per gli ambienti di call center, Krisp fornisce una funzionalità di localizzazione dell'accento AI che converte gli accenti degli agenti in tempo reale per corrispondere all'accento nativo dei clienti per una comunicazione più chiara. Inoltre, trascrive in modo sicuro le conversazioni degli agenti e dei clienti in tempo reale. I servizi dell'applicazione possono essere integrati in vari prodotti utilizzando l'SDK fornito per gli sviluppatori. Essendo uno strumento di intelligenza artificiale multifunzionale, Krisp si rivolge a un'ampia gamma di utenti tra cui privati, liberi professionisti, gruppi di lavoro ibridi, team di vendita, servizi professionali e call center.