Software di contabilità - App più popolari - Russia

Il pluripremiato software di contabilità cloud per il mercato medio di AccountsIQ è utilizzato da 4.000 aziende in tutto il mondo e da studi contabili come PwC, BDO e Grant Thornton. AccountsIQ semplifica il modo in cui le funzioni finanziarie acquisiscono, elaborano e riportano i risultati di attività commerciali con più sedi. Costruito per il cloud, AccountsIQ è ideale per le aziende dinamiche che stanno crescendo a livello locale o internazionale, tramite filiali, acquisizioni o attraverso un modello di franchising, consentendo l'elaborazione sempre e ovunque, consentendo al contempo un facile controllo centralizzato e un reporting consolidato dei risultati. Il suo esclusivo motore di consolidamento, insieme alla capacità di integrazione con altre applicazioni, ne facilita la scalabilità. Le caratteristiche in sintesi: - Potente struttura GL a 3 livelli - Analisi multidimensionale (report fino a 6 dimensioni, ad es. reparto, settore, progetto, ecc.) - Drill-down a livello di transazione - Journal manager ricco di funzionalità, contabilità clienti e contabilità fornitori - Consolidamento completo per gruppi ed entità - Vendite e acquisti consolidati di contabilità clienti e fornitori completi - Registro cespiti - Automazione della contabilità fornitori - Transazioni interaziendali, ricariche e contabilità multivaluta - Approvazione del flusso di lavoro digitale con app mobile - Suite di 250 report con parametri modificabili - Gestione pacchetti di report e dashboard Conformità - Rendere digitale l'imposta: comprese le dichiarazioni IVA di gruppo - Profilazione completa degli utenti e tracciabilità per utente - Pagamenti sicuri - Gestione dei periodi Connessa digitalmente - Feed degli estratti conto e riconciliazione automatica - API aperta - Pagamento batch automatizzato con approvazione - Componente aggiuntivo Excel Connessioni In & Power BI per analisi personalizzate