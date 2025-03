RELAYTO

relayto.com

L'ESPERIENZA È IL MESSAGGIO. RELAYTO utilizza algoritmi avanzati per rinnovare automaticamente i contenuti statici in micrositi interattivi che aumentano il coinvolgimento degli spettatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza necessità di codifica. Importa semplicemente i tuoi PDF e presentazioni (e aggiungi qualsiasi contenuto di supporto, testo, contenuto web/social, immagini, video e audio) nel suo generatore intuitivo per assegnare elementi interattivi e pubblicare per il tuo team per la visualizzazione istantanea su schermi desktop e mobili. La salsa segreta di RELAYTO: 1. Arricchimento dei contenuti - Trasforma la “carta digitale” in esperienze digitali arricchite con interattività, navigazione non lineare e media. 2. Hub cloud all-in-one: converti i file in URL super intelligenti ottimizzati per la condivisione, l'accesso e il controllo multicanale. 3. Analisi avanzate: analisi a 360 gradi sul coinvolgimento dei tuoi contenuti per una migliore ottimizzazione. Pensa a Optimizely per i contenuti web. Con RELAYTO puoi creare un numero illimitato di esperienze interattive pubbliche e private dotate di sicurezza, permessi e gestione degli utenti per controllare chi ha accesso ai tuoi contenuti. Le metriche forniscono approfondimenti sul linguaggio del corpo digitale a 360°, sulle attività e sulle intenzioni, riassumendo quando e dove gli spettatori hanno trascorso il loro tempo, così puoi dare priorità ai tuoi sforzi di sensibilizzazione... e continuare a migliorare i tuoi contenuti. Sullo sfondo, RELAYTO sta anche creando un nuovo mezzo digitale per la narrazione interattiva individuale, incentrato sulla rimozione degli attriti sia per gli autori che per i lettori.