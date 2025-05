Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software di consulenza accademica supporta i consulenti sia nell'istruzione superiore che nelle impostazioni K -12 aiutandoli a progettare programmi accademici e guidare gli studenti verso i loro obiettivi futuri. I consulenti scolastici utilizzano questo software per creare piani di laurea personalizzati e tenere traccia dei progressi degli studenti verso i requisiti di laurea. I consulenti universitari e universitari sfruttano questi strumenti per migliorare la fidelizzazione degli studenti identificando coloro che potrebbero aver bisogno di ulteriore assistenza. In genere, il software di consulenza accademica include funzionalità che semplificano varie attività per i consulenti, come la pianificazione delle riunioni, lo sviluppo di piani di corso, il monitoraggio delle prestazioni accademiche attraverso i dashboard e l'invio di avvisi per gli studenti a rischio. Inoltre, questi strumenti offrono funzionalità di prelievo, consentendo ai consulenti di documentare riunioni, tenere traccia dei progressi degli studenti e seguire i follow-up. Oltre alla pianificazione accademica, i consulenti possono anche utilizzare questo software per aiutare gli studenti nelle loro aspirazioni a lungo termine, con strumenti di pianificazione della carriera che allineano i loro punti di forza con potenziali percorsi di carriera, nonché funzionalità di abbinamento universitario per aiutare gli studenti delle scuole superiori a trovare le college e le università giuste.