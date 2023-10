Un assistente personale per i team GTM Dopo ogni chiamata di vendita, Sybill crea un riepilogo accurato e lo invia a Slack + CRM. Scrive una bozza di email di follow-up per te. Cattura ogni parola e reazione non verbale in un rapporto.

Sito web: sybill.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sybill. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.