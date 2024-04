SwiftERM è un SaaS di iper-personalizzazione basato sull'intelligenza artificiale per l'email marketing. È per i siti di e-commerce che godono di visitatori frequenti. Utilizza tutti i dati, acquisiti dal tuo sito, per prevedere cosa acquisterà successivamente ciascun consumatore unico. Funziona in modo totalmente autonomo, senza alcun coinvolgimento umano. Nutre il tuo rapporto con ogni persona che fa acquisti con te, come un apprezzamento di loro come individuo, riflesso nei prodotti in continua evoluzione che ciascuno viene offerto. Identifica i loro bisogni, desideri e desideri più urgenti nel corso della loro vita, un algoritmo di intelligenza artificiale all'avanguardia offre uno dei ROI più alti nel marketing e-commerce.

Sito web: swifterm.com

