Supersparks è uno strumento senza codice che abilita contenuti generati dagli utenti (UGC) sui siti Webflow, come commenti, recensioni e post nella community. Con Supersparks, gli sviluppatori possono progettare in modo personalizzato ogni elemento delle loro sezioni UGC nel Webflow Designer. Non è più necessario incorporare widget! Attraverso le nostre integrazioni con Webflow Memberships e Memberstack, i dati degli account degli utenti, come nome e immagine del profilo, possono essere visualizzati dinamicamente su commenti, recensioni e post. Ciò significa che avrai il potere di creare la tua community personalizzata all'interno del tuo sito Webflow. Utilizzando la nostra installazione basata su componenti, la configurazione della nostra app richiede solo pochi minuti. Inizia a migliorare la SEO e il coinvolgimento del pubblico dei tuoi siti o a creare progetti di comunità precedentemente impensabili, aggiungendo alcuni Superspark ai tuoi siti.

Sito web: supersparks.io

