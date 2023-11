Con la nostra app, puoi goderti "quella sensazione di Superdrug" ovunque tu vada! Acquista migliaia di prodotti per la salute e la bellezza delle migliori marche comodamente da casa tua o quando sei in giro. Ordina i tuoi articoli essenziali da varie categorie, tra cui cura della pelle, trucco, cura dei capelli, profumi, salute e accessori. Crea liste dei desideri per conservare i tuoi prodotti indispensabili da acquistare in seguito e, naturalmente, rendi il tuo prossimo carico di Superdrug ancora più dolce con le nostre offerte e promozioni.

Sito web: superdrug.com

