Study IQ Education offre corsi intelligenti online per tutti gli esami di lavoro competitivi governativi come upsc cse, ssc, banca, stato psc, ugc net, ferrovie, rbi e upsc opzionali ecc. da parte di facoltà esperte dell'India, con funzionalità intelligenti come ppt, crux, gestione dei dubbi , video, quiz, riviste, note in hindi e inglese.

Sito web: studyiq.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a StudyIQ. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.