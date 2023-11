Study Gateway è il servizio di studio biblico video in streaming di Zondervan e Thomas Nelson, con gli insegnanti, autori e pastori della Bibbia più fidati al mondo, tra cui Max Lucado, Anne Graham Lotz, Louie Giglio, Rick Warren, Derwin Gray, Lysa TerKeurst, Jennie Allen , Andy Stanley, Chrystal Evans Hurst, John Ortberg, Ann Voskamp, ​​Christine Caine, Jada Edwards, Bob Goff e Jim Cymbala. Guarda migliaia di video di studio della Bibbia su argomenti come il discepolato, il superamento e la guarigione, la vita cristiana e la discussione sulla Bibbia. Ottieni l'app come parte del tuo abbonamento Study Gateway.

Sito web: faithgateway.com

