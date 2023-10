Steven Madden, Ltd., noto anche come Steve Madden, è una società quotata in borsa che progetta e commercializza scarpe e accessori moda. Con sede a Long Island City, New York, i marchi dell'azienda includono Dolce Vita, Betsey Johnson, Blondo, Greats, BB Dakota e Mad Love.

Sito web: stevemadden.com

