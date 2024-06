Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Stacktape è un framework di sviluppo cloud privo di DevOps. Funziona su AWS e integra altri popolari fornitori di servizi cloud (come MongoDb Atlas). Consente a ogni sviluppatore (anche junior) di sviluppare, distribuire ed eseguire applicazioni di livello produttivo. Automatizza la gestione dell'infrastruttura, il confezionamento del codice sorgente, le distribuzioni e molto altro. A differenza di altre soluzioni, Stacktape è potente (come AWS CloudFormation o Terraform) e facile da usare (come Heroku o Firebase) allo stesso tempo. Tra gli altri vantaggi, elimina la necessità di esperti DevOps/Cloud dedicati e rende gli sviluppatori più produttivi.

Sito web: stacktape.com

