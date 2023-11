Stai cercando di aggiungere un po' di bontà squircley premium da aggiungere ai tuoi progetti? Squircley è tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a creare bellissime forme organiche pronte per l'uso per loghi, icone e immagini di sfondo. Il generatore esporta file SVG che possono essere copiati direttamente negli appunti per inserirli nel tuo HTML/CSS o scaricati sul tuo computer pronti per essere utilizzati nel software di progettazione preferito (Figma, Sketch, Framer, XD, ecc.)

Sito web: squircley.app

