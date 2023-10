Sprintly semplifica la collaborazione tra startup e agenzie su progetti software. Sprintly ti offre una visione completa di ciò che sta lavorando il team in tutte le fasi di sviluppo e ti consente anche di monitorare i progressi rispetto agli obiettivi. Sprintly non richiede alcuna configurazione, quindi i team possono essere operativi in ​​pochi secondi. Sprintly ha una profonda integrazione con GitHub e gli elementi possono essere aggiornati automaticamente dall'interno di un messaggio di commit GitHub o di una richiesta di pull. L’integrazione lenta aiuta anche a mantenere il team sincronizzato.

Sito web: sprint.ly

