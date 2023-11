Solend è la macchina autonoma per i tassi di interesse per i prestiti su Solana. Guadagna interessi e prendi in prestito 32 asset in 10 pool con il protocollo di prestito più veloce, con commissioni più basse e più scalabile.

Sito web: solend.fi

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Solend. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.