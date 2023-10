Skyscanner è un metamotore di ricerca e un'agenzia di viaggi con sede a Edimburgo, in Scozia e di proprietà di Trip.com Group, la più grande agenzia di viaggi online in Cina. Il sito è disponibile in oltre 30 lingue ed è utilizzato da 100 milioni di persone al mese. L'azienda consente alle persone di ricercare e prenotare opzioni di viaggio per i loro viaggi, inclusi voli, hotel e noleggio auto. Rispetto ad altri motori di metaricerca di viaggi, il sito web conta una quota maggiore di millennial tra i suoi utenti.

Sito web: skyscanner.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Skyscanner. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.