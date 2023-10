SketchUp è un programma per computer di modellazione 3D per un'ampia gamma di applicazioni di disegno come architettura, design di interni, architettura del paesaggio, ingegneria civile e meccanica, progettazione di film e videogiochi. È disponibile come applicazione basata sul Web, SketchUp Free, una versione freeware, SketchUp Make, e una versione a pagamento con funzionalità aggiuntive, SketchUp Pro. SketchUp è di proprietà di Trimble Inc., una società di apparecchiature per rilevamento cartografico e navigazione. Esiste una libreria online di assemblaggi di modelli gratuiti (ad esempio finestre, porte, automobili), Galleria di immagini 3D, alla quale gli utenti possono contribuire con modelli. Il programma include funzionalità di layout del disegno, consente il rendering della superficie in "stili variabili", supporta programmi "plug-in" di terze parti ospitati su un sito chiamato Extension Warehouse per fornire altre funzionalità (ad esempio rendering quasi fotorealistico) e consente il posizionamento dei suoi modelli all'interno di Google Earth.

Sito web: sketchup.com

