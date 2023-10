L'app di messaggistica sicura gratuita per gli operatori sanitari. L'interfaccia familiare di Siilo e il design specifico per il settore sanitario la rendono l'app preferita da oltre 425.000 professionisti. Inizia oggi stesso a coordinare in modo sicuro l'assistenza ai pazienti e a discutere di casi complessi su Siilo.

Sito web: siilo.com

