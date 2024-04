Sigma è una pluripremiata piattaforma di business intelligence (BI) moderna e di analisi creata appositamente per il cloud. Con Sigma, chiunque può utilizzare le funzioni e le formule del foglio di calcolo che già conosce per esplorare i dati in tempo reale su scala cloud, fino al più piccolo dettaglio. La nostra familiare interfaccia simile a un foglio di calcolo offre tutta la potenza di SQL nelle mani di qualsiasi utente, mantenendo i dati aggiornati e sicuri all'interno dei data warehouse sul cloud. Le aziende data-first utilizzano Sigma per consentire ai propri dipendenti, clienti e partner di liberarsi dai confini del dashboard ed esplorare i dati per prendere decisioni migliori e più rapide. Il nostro software è stato creato per sfruttare la potenza prestazionale dei data warehouse sul cloud per combinare origini dati e analizzare istantaneamente miliardi di righe di dati, senza necessità di codifica.

sigmacomputing.com

