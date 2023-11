Acquista il tuo primo Bitcoin o Ethereum senza commissioni utilizzando i trasferimenti elettronici istantanei in soli 10 minuti. Shakepay è il modo più semplice per acquistare e vendere Bitcoin ed Ethereum per i canadesi con commissioni pari a 0 $. Non investi in Bitcoin, possiedi Bitcoin. Unisciti a Shakepay nella nostra missione di creare un accesso aperto alla creazione di ricchezza e inaugurare l'età dell'oro di Bitcoin.

Sito web: shakepay.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Shakepay. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.