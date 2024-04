Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per serVme su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SerVme è una piattaforma completa per l'esperienza degli ospiti che combina prenotazioni, gestione dei tavoli, potente CRM di marketing, ricoinvolgimento e sondaggi sugli ospiti, con una solida analisi. SerVme è una piattaforma di ospitalità creata appositamente per semplificare le operazioni dalla parte anteriore della casa al retro della casa con l'aiuto di potenti integrazioni con il tuo stack di ospitalità esistente come telefoni, POS, PMS, pagamenti e CRM. La nostra missione è rendere incredibilmente facile per gli operatori dei ristoranti semplificare le loro operazioni e prendere decisioni più informate per aumentare le entrate (acquisizione) e favorire connessioni durature con i clienti (coinvolgimento e fidelizzazione). SerVme alimenta ristoranti, hotel che gestiscono ristoranti, gruppi di ristorazione aziendali e locali notturni. Puoi accedere a SerVme su più dispositivi: Web app, Tablet e un'applicazione nativa su iOS e Android. Per saperne di più visita il sito www.servmeco.com

Sito web: servmeco.com

