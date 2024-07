Seenapse è uno strumento di intelligenza artificiale progettato per fornire assistenza nel processo di ideazione e innovazione. Seenapse mira a funzionare come copilota digitale, sfruttando la tecnologia dell'intelligenza artificiale per stimolare la creatività, generare nuove idee e facilitare il processo di innovazione. Lo strumento è particolarmente adatto a individui, aziende o affinità che partecipano abitualmente a sessioni di brainstorming, workshop sull'innovazione o pianificazione strategica. Lo scopo centrale di Seenapse è offrire idee convincenti che gli utenti potrebbero non aver considerato altrimenti. Lo fa elaborando rapidamente una miriade di associazioni e relazioni, portando a un potenziamento del pensiero creativo e della risoluzione dei problemi. Oltre al semplice uso personale, Seenapse si rivolge a un'ampia gamma di settori, tra cui lo sviluppo del prodotto, il marketing, la strategia e altro ancora. Promette di offrire una prospettiva nuova e diversa per l'ideazione, svincolata dai processi di pensiero convenzionali. Tuttavia, un aspetto fondamentale da notare, come indicato nel testo fornito, è che per eseguire Seenapse è necessario abilitare JavaScript. Ciò indica che lo strumento è basato sul Web ed è probabilmente accessibile tramite un browser Web. In breve, Seenapse è uno strumento basato sull’intelligenza artificiale posizionato per aumentare la creatività umana, stimolare la generazione di idee e catalizzare il processo di innovazione.

Sito web: seenapse.ai

