Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per ScribeMD su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Potenziare i professionisti medici con l'intelligenza artificiale avanzata Noi di ScribeMD comprendiamo le sfide affrontate dai medici nell'ambiente medico frenetico di oggi. Ecco perché abbiamo sviluppato una piattaforma AI su misura per l'assistenza sanitaria. La nostra missione? Per semplificare i processi, ridurre le attività amministrative e consentire ai medici di fare ciò che sanno fare meglio: prendersi cura dei pazienti. Prendere appunti in modo efficiente: dì addio alla presa di appunti manuale. Il nostro scriba digitale ascolta, comprende e traccia grafici per te, assicurando che ogni dettaglio venga catturato. LLM personalizzato per l'assistenza sanitaria: costruita su un modello di apprendimento linguistico di prim'ordine, la nostra piattaforma vanta un tasso di precisione del 98% e un tempo di risposta di 0,2 secondi.

Sito web: scribemd.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ScribeMD. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.