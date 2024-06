ScreenPal (in precedenza Screencast-O-Matic) fornisce strumenti e servizi intuitivi ed efficaci per la creazione e la condivisione di video collaborativi facili da utilizzare per tutti, tra cui un registratore di schermo, un'acquisizione di schermate, un editor video e un servizio di hosting video. ScreenPal è la soluzione essenziale per la creazione e la condivisione di video per tutti. La nostra missione è offrire strumenti accessibili e facili da usare che consentano ai creatori di catturare idee, condividere conoscenze, coinvolgere gli spettatori e valutare la comprensione attraverso i video. ScreenPal gode della fiducia delle aziende Fortune 100 e di 98 delle 100 migliori università degli Stati Uniti e dal 2006 ha consentito a una comunità globale di acquisire e condividere oltre 100 milioni di video. La suite di prodotti ScreenPal include app desktop e mobili intuitive per la registrazione dello schermo e editing video, oltre alla nostra estensione Chrome per la messaggistica video. La nostra piattaforma di hosting sicura e basata sul cloud consente alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di gestire, marchiare e condividere contenuti, monitorare le prestazioni con l'analisi video e coinvolgere gli spettatori con video interattivi, inclusi quiz, valutazioni e sondaggi incorporati. ScreenPal si integra con i comuni sistemi di gestione dell'apprendimento e strumenti aziendali e offre supporto SSO, gestione di utenti e licenze e solidi controlli di privacy e sicurezza.

