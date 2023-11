Preparare i bambini per la scuola è la parte peggiore della giornata. School Morning Routine è un'app che ti aiuta a preparare i tuoi figli senza tutto il caos. Così potrete godervi di nuovo le mattine in famiglia insieme. Perché ti senti come se avessi corso una maratona entro le 9 del mattino? I bambini vogliono fare la cosa giusta (beh, la maggior parte delle volte). Ma si dimenticano facilmente e si distraggono. Quindi per spingerli fuori dalla porta in tempo devi brontolare, sgridare e discutere. Fino a quando l'intera mattinata sarà solo un caos pazzesco.

Sito web: schoolmorningroutine.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a School Morning Routine. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.