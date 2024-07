ScanFlow è uno strumento di scansione AI progettato per dispositivi intelligenti che consente l'acquisizione di dati e l'automazione del flusso di lavoro. Offre una gamma di funzionalità per approfondimenti in tempo reale ed efficienza del flusso di lavoro. Lo strumento include varie funzionalità di scansione come scansione di testo, scansione di codici a barre/QR, scansione ID, scansione del fianco del pneumatico, scansione VIN e scansione del numero di componente. Con la scansione del testo, gli utenti possono scansionare combinazioni di testo alfanumerico in una sola volta. La funzionalità di scansione di codici a barre/codici QR consente la scansione di codici a barre ad alte prestazioni su qualsiasi dispositivo intelligente, mentre la funzionalità di scansione ID consente l'estrazione dei dati in tempo reale dai documenti di identità dei clienti come passaporti, carte d'identità e patenti di guida. ScanFlow offre anche funzionalità aggiuntive come checkout automatico, scansione con droni, monitoraggio della catena di montaggio, gestione dell'inventario, registrazione e verifica dei pazienti, verifica KYC e scansione del passaporto. Queste funzionalità si rivolgono a un’ampia gamma di settori e casi d’uso, tra cui vendita al dettaglio, sanità e logistica. Lo strumento promuove l'integrazione perfetta con i sistemi esistenti attraverso le sue capacità di integrazione e fornisce risorse e supporto agli sviluppatori per un'implementazione senza intoppi. I dettagli sui prezzi sono disponibili sul sito Web ScanFlow, insieme a un portale di accesso per consentire agli utenti di accedere ai propri account. Per domande o supporto, gli utenti possono mettersi in contatto con il team ScanFlow tramite le informazioni di contatto fornite. Nel complesso, ScanFlow è uno strumento di scansione AI completo che fornisce ai dispositivi intelligenti potenti funzionalità di acquisizione dati, portando a una maggiore automazione ed efficienza del flusso di lavoro in vari settori.

Sito web: scanflow.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Scanflow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.