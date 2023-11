Il primo strumento agile che ti insegna come sviluppare software di qualità. Roundrush non è solo un'altra piattaforma di gestione del flusso di lavoro. È una metodologia agile completamente nuova che unisce le migliori pratiche di SCRUM, KANBAN, TDD, XP ereditando i precetti di OKR e Shu-Ha-Ri e fornendo al tuo team un flusso di lavoro di qualità che giorno dopo giorno li istruisce su come fornire risultati elevati. prodotti finali.

Sito web: roundrush.com

