Radio Essex è una stazione radio locale indipendente che trasmette nell'Essex, in Inghilterra via DAB e nel Mid e South Essex via FM, dagli studi di The Icon Building sul lungomare di Southend, di proprietà di Adventure Radio Group.

Sito web: radioessex.com

