QuizWhizzer è lo strumento didattico definitivo per creare divertenti gare di quiz gamificate! Carica un'immagine di sfondo e aggiungi gli spazi in cui si muovono i giocatori per creare un tabellone di gioco unico per il tuo quiz. Quindi guarda come gli avatar degli studenti avanzano su tutta la linea in tempo reale mentre rispondono alle domande!

Sito web: quizwhizzer.com

