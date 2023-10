Tencent Sports è un noto portale sportivo in Cina che fornisce principalmente le seguenti rubriche: calcio nazionale, calcio internazionale, NBA, CBA, sport completi, Olimpiadi, trasmissione in diretta, lotteria, ipotesi, ecc. posizione di leadership assoluta in vari indicatori.

Sito web: sports.qq.com

