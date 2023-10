PrinTrace, tutto in un unico gestionale. PrinTrace ti aiuta a fare preventivi per servizi di tipografia e stampa. Sono presenti funzioni dedicate alla preventivazione di piccoli e grandi formati, stampa offset e digitale, macchine da ricamo e tavoli da taglio. Non sentirai mai più i tuoi clienti dire “ieri il tuo collega mi ha detto un prezzo diverso…”. PrinTrace aiuta a evitare errori, assistendo nella fase di preventivo con passaggi guidati. PrinTrace è un software Cloud che rispetta i massimi standard di sicurezza e ti permette di tenere sotto controllo il tuo business ovunque tu sia. Con la tecnologia Cloud puoi connetterti con qualsiasi dispositivo fisso come PC, Mac, Tablet e Smartphone. Manterrà sempre alti livelli di prestazioni. Basta una connessione internet e sarai subito in negozio! Utilizzando PrinTrace non avrai mai problemi con virus, backup dei dati e continuità aziendale.

