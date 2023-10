Il servizio VOD più universale in Polonia. Qui troverai film, serie, programmi di intrattenimento, notizie, lifestyle, contenuti automobilistici e sportivi, nonché titoli per bambini. Inoltre, un'ampia selezione di formati Player Original e Discovery+ Originals che non vedrai da nessun'altra parte! Usa il pacchetto con i tuoi cari. Paghi una volta e condividi l'account con 5 persone. Puoi guardare i tuoi programmi preferiti su due dispositivi contemporaneamente: puoi guardare una serie o una partita e tuo figlio può guardare una fiaba!

Sito web: player.pl

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Player.pl. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.