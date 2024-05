PlanRadar è una pluripremiata piattaforma SaaS digitale per la documentazione, la gestione delle attività e la comunicazione nei progetti edilizi e immobiliari. Operiamo in tutto il mondo, attualmente in oltre 75 mercati. Serviamo tutti i mercati del settore immobiliare e dell'edilizia, aggiungendo valore a ogni persona coinvolta nel ciclo di vita dell'edificio, da appaltatori e ingegneri a gestori e proprietari di proprietà. La nostra piattaforma digitalizza tutti i processi e le comunicazioni quotidiane, consentendo di risparmiare tempo e costi e di completare i progetti con una qualità superiore. Ogni giorno aiutiamo i professionisti a incrementare l'efficienza e ad aumentare il successo dei loro progetti semplificando il modo in cui lavorano e fornendo accesso in tempo reale a preziosi dati di progetto. Oggi, ci sono oltre 120.000 utenti della piattaforma che hanno riscontrato enormi risparmi in termini di costi e tempo con l'aiuto di PlanRadar. PlanRadar è attualmente disponibile in 20 lingue e può essere utilizzato su tutti i dispositivi IOS, Windows e Android.

Sito web: planradar.com

