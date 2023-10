Oltre 80 simulazioni e giochi interattivi per l'apprendimento della matematica e delle scienze! Impegnati nell'apprendimento delle scienze e della matematica con le pluripremiate simulazioni PhET! Che si tratti di comprendere gli atomi, esplorare l'energia o padroneggiare la moltiplicazione, esiste una simulazione per ogni studente. Perfetta per casa, classe o in viaggio, questa app offre tutte le simulazioni PhET HTML5 (oltre 75 simulazioni) in un unico pacchetto facile da usare. Sviluppate da esperti dell'Università del Colorado Boulder, le simulazioni PhET vengono utilizzate da milioni di studenti ogni anno.

Sito web: phet.colorado.edu

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PhET Simulations. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.