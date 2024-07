Owny è uno strumento di tecnologia finanziaria che fornisce una piattaforma completa alle aziende per gestire le proprie esigenze patrimoniali e bancarie. Offre funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per semplificare i processi relativi alla gestione del capitale privato, agli investitori e alla tesoreria. Lo strumento si rivolge a vari settori come startup, fondi di private equity e venture capital, settore immobiliare e altro ancora. Per le startup, Owny consente la gestione di SAFE (Simple Agreement for Future Equity) e Convertible Notes utilizzando modelli standard del settore. Offre inoltre strumenti di intelligenza artificiale per l'integrazione di fondi esistenti e nuovi, utilizzando modelli sia standard che personalizzati. Lo strumento facilita le attività di investimento nel settore immobiliare consentendo agli utenti di condividere elenchi, elaborare contratti e gestire depositi per offerte immobiliari private. Gli investitori possono beneficiare di una dashboard privata che fornisce account dedicati, funzionalità di gestione degli investimenti, verifiche e altro ancora. Inoltre, Owny copre i trasferimenti di pagamento globali attraverso il suo modulo FX/ACH/Wire, che gestisce i pagamenti in uscita e in entrata collegati a specifiche offerte private. Lo strumento offre anche strumenti di back-office per il reporting delle transazioni, la gestione della conformità e gli aggiornamenti personalizzati. Gli utenti possono tenere traccia degli interessi, dell'attività di vendita e dell'inventario tramite strumenti interattivi di analisi dei dati. Owny consente agli utenti di creare e condividere accordi per processi di chiusura, pagamenti, rimborsi e altre attività contrattuali senza soluzione di continuità. Inoltre, lo strumento fornisce supporto continuo attraverso un team dedicato di specialisti, garantendo un'esperienza di servizio di punta per gli utenti e le parti interessate. È importante notare che Owny è una società di tecnologie finanziarie, non un broker-dealer registrato o una banca, e non fornisce consulenza legale, fiscale o di investimento. La piattaforma collabora con consulenti di investimento registrati per offrire determinate funzionalità di investimento e tutti i servizi di consulenza sugli investimenti sono forniti da questi consulenti di terze parti. Gli utenti dovrebbero essere consapevoli dei potenziali pregiudizi dovuti alla partnership quando considerano le opzioni di investimento. Investire comporta rischi e le performance previste o ipotetiche non devono essere considerate come garanzie dei futuri risultati degli investimenti.

