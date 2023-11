Ti presentiamo Ola, l'app di ride-hailing che offre i massimi livelli di sicurezza a tutti i suoi ciclisti e autisti. Con oltre 2 milioni di autisti e taxi in oltre 250 città in tutto il mondo, ti copriamo in India, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Sito web: olacabs.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ola Cabs. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.