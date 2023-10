Conosci il mondo attraverso video in Shayari, poesia, commedia, discorsi, opinioni e conoscenze in hindi, urdu, inglese, bengalese, marathi, gujarati (12 lingue)... Sblocchiamo il potenziale delle parole pronunciate attraverso la narrazione in Storie, Le tue citazioni, Poesia, Shayari, pensieri, Commedia, Messaggi, Conoscenza o registrando video con musica di sottofondo. Puoi parlare o esibirti anche in live streaming.

Sito web: nojoto.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Nojoto. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.