Nocodelytics è progettato per rendere le metriche di monitoraggio sui siti Webflow semplici e immediate. Consente agli utenti di tenere traccia di varie interazioni dell'utente come clic sui pulsanti, clic sui collegamenti, coinvolgimento degli elementi CMS e ricerche sul sito. Caratteristiche principali: * Tieni traccia dei clic su pulsanti e collegamenti con pochi clic, senza alcuna codifica richiesta. * Scopri cosa cercano gli utenti sul sito, il che può aiutare a informare lo sviluppo di contenuti e funzionalità. * Si integra con altri strumenti Webflow come Jetboost e Memberstack per fornire approfondimenti. * Offre visualizzazioni e dashboard semplici che possono essere incorporati direttamente nel sito Webflow. * Fornisce analisi intuitive e conformi al GDPR con particolare attenzione alla privacy dei dati.

Sito web: nocodelytics.com

