Ricerca, formazione e consulenza sull'esperienza utente basata sull'evidenza (UX): Nielsen Norman Group ha sede nella Silicon Valley, con membri in altre 17 località negli Stati Uniti. I servizi sono forniti in tutto il mondo. Aiuta i clienti a gestire il processo di progettazione di prodotti e servizi per produrre risultati efficaci e redditizi. Approfonditi corsi di formazione virtuale UX online e gestisce il processo di certificazione per i certificati UX Certified (UXC) e UX Master Certified (UXMC).

Sito web: nngroup.com

