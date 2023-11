In un mondo in cui i fatti veri scarseggiano, non c’è mai stato un bisogno così grande di una fonte di informazioni affidabile e imparziale su ciò che accade nel mondo – o un bisogno così grande di ispirazione attraverso grandi idee. Dall'intelligenza artificiale al cambiamento climatico, dalle ultime innovazioni nel campo della salute ai misteri della fisica quantistica e della mente umana, New Scientist copre le idee e le innovazioni che contano.

Sito web: newscientist.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a New Scientist. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.