Junior Naver - 쥬니어 네이버 JUNIOR NAVER è un sito Web per bambini che fornisce contenuti verificati di cui i genitori possono fidarsi. Il sito offre video, audiolibri e giochi con simpatici personaggi che i bambini amano esplorare. Tutti i contenuti sono selezionati per stimolare l'immaginazione dei bambini e contribuire a promuovere il loro sviluppo. Contenuti didattici come curriculum, giochi linguistici e quiz rendono l'apprendimento piacevole quanto il gioco.

Sito web: jr.naver.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 쥬니어 네이버. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.