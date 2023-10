NAVER MYBOX, una versione nuova e migliorata di NAVER Cloud. Inizia con 30 GB di spazio gratuito, il più grande in Corea. Puoi archiviare e lavorare in tutta sicurezza su foto e documenti in un unico posto. Fornisce potenti funzioni di organizzazione e visualizzazione di foto, visualizzazione, modifica e condivisione di documenti.

Sito web: mybox.naver.com

