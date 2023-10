My Forex Funds è un programma di finanziamento che consente ai trader di fare trading con conti più grandi. Forniamo ai trader l'opportunità di trarre profitto senza rischiare il proprio denaro durante il trading. Abbiamo conti che vanno da $ 10.000 a $ 100.000 e ogni account ha abbonamenti mensili diversi. Oltre alla formazione di base, il nostro programma insegna ai trader anche a fare trading con un obiettivo e una strategia in mente. Se ti piace giocare d'azzardo o fare trading per il "interesse del trading", allora questo programma potrebbe non essere adatto a te.

Sito web: myforexfunds.com

