Alternative - Muse.ai

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI è un gruppo di ricerca sul software di riconoscimento facciale con sede negli Stati Uniti. FaceMRI è il motore di ricerca per il riconoscimento facciale più avanzato per Mac e PC. FaceMRI ha una suite di software di riconoscimento facciale in grado di classificare i volti in genere (maschio,...