Progettato per menti creative, lavoratori indipendenti, viaggiatori con lo zaino in spalla audaci e spiriti liberi, Moleskine Journey combina in modo unico le migliori funzionalità delle applicazioni di produttività, come calendari, promemoria e note, con strumenti per lo sviluppo personale, come diari e monitoraggio delle abitudini.

Sito web: moleskinejourney.com

