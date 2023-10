MOBOX ha costruito un'infrastruttura unica che si basa sul crescente ecosistema DeFi e lo combina con il gioco attraverso NFT unici. Utilizzando Liquidity Pools, Yield Farming e NFT, l'infrastruttura GameFi non solo troverà le migliori strategie di rendimento per gli utenti, ma genererà anche NFT unici che possono essere utilizzati in una moltitudine di giochi.

Sito web: mobox.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MOBOX. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.