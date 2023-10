Mini.Course

Crea mini-corsi super veloci con intelligenza artificiale e grande praticità. I mini-corsi interattivi sono ottimi per essere utilizzati come lead magnet educativi, risorse di arricchimento per workshop, materiali di micro-apprendimento per educare la comunità o per essere pagati. Realizza le tue idee per il minicorso senza lasciarti sopraffare o procrastinare grazie all'AI-Assistant e alla semplice struttura delle carte.

Sito web: minicoursegenerator.com

