Alternative - Microsoft To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

Zenkit To Do è un'app semplicissima per la gestione delle attività che ti aiuta a lavorare in modo produttivo e a collaborare con chiunque. Ti consente di organizzare le tue attività, liste della spesa, riunioni, eventi, viaggi, idee, appunti, luoghi e qualsiasi altra cosa sia importante per te. P...