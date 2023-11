Hai mai provato a cercare su Google una posa o a chiedere al tuo amico di posare per la tua opera d'arte? Allora dovresti scaricare e provare Magic Poser! Magic Poser è l'app leader per posare personaggi 3D, creare scene 3D e impostare straordinari effetti di luce. Oltre 12 milioni di artisti utilizzano la nostra app per disegnare meglio e più velocemente. Inizia oggi stesso a creare pose in pochi minuti sui tuoi dispositivi mobili! Magic Poser è estremamente facile da usare e potente. Un'app indispensabile per il disegno di figure, l'illustrazione, i fumetti, lo storyboard, la concept art, la scultura, le istruzioni per il fitness e altro ancora!

Sito web: magicposer.com

