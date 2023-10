Macrometa è un database NoSQL con pub/sub integrato, elaborazione del flusso e ricerca. Gli sviluppatori aziendali utilizzano la rete dati globale di Macrometa per creare app e API in tempo reale in pochi minuti, non in mesi.

